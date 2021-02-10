شكرا لقرائتكم خبر عن «الجرافات البحرية» تنجز توحيد أعمالها مع «الإنشاءات البترولية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت شركة الجرافات البحرية الوطنية، أنها أتمت قانونياً عملية توحيد أعمالها مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية. ويأتي هذا التأكيد بعد تصويت المساهمين في 14 ديسمبر 2020 والحصول على كافة الموافقات التنظيمية المطلوبة.

وستصبح شركة الجرافات البحرية الوطنية من أكبر الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) من حيث القيمة السوقية، مما يترك أثراً إيجابياً على الطلب والسيولة.

ويسمح توحيد أعمال شركة الجرافات البحرية الوطنية، وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، (المجموعة الموحدة) بإنشاء واحدة من المؤسسات المتكاملة في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد والنفط والغاز والخدمات البحرية، والتي تتمتع بحضور واسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا. وبفضل توحيد أعمال الشركتين، ستتيح الصفقة تنويع إيرادات المجموعة الموحدة، وستكون المجموعة قادرة من خلال توحيد المنصات، على استغلال فرص النمو المتاحة في دولة الإمارات والأسواق الإقليمية الرئيسية، وستتمتع بقدرات لافتة تشمل كامل سلسلة القيمة لدعم خطط التوسع المستقبلية.

وتم تحويل الأدوات المالية الإلزامية ـ التي أُصدرت لصالح مساهمي «الإنشاءات البترولية الوطنية»، مقابل استحواذ «الجرافات البحرية الوطنية» على كامل رأسمال «الإنشاءات البترولية الوطنية» ـ إلى 575 مليون سهم عادي.

وقال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لشركة الجرافات البحرية الوطنية: «يشكل اليوم بداية المرحلة التالية من مسيرة شركاتنا، وسنعمل معاً على تحقيق نجاح جديد انطلاقاً من إمارة أبوظبي، نأمل أن يفيد أصحاب المصلحة والمساهمين وموظفينا ودولة الإمارات ككلّ».

من جهته، قال المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية: «نحن سعداء لبدء تعاوننا مع «الجرافات البحرية الوطنية»، ونتطلع للعمل معاً على مشاريع تعزز الخدمات والمنتجات التي تحمل علامة «صُنع في الإمارات». وسيرسخ هذا المشروع الواعد مكانتنا كجهة رائدة إقليمياً في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد، ويدعم جهودنا الهادفة إلى تحديد مجالات نمو جديدة في كامل سلسلة القيمة».