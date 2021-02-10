«دناتا للتموين» من أوائل الشركات العالمية في تبنّي إرشادات السلامة

دبي: ”الخليج 365”

أكدت دناتا، التزامها توفير أعلى معايير الصحة والسلامة باستمرار عبر عملياتها العالمية للتموين. فقد اعتمدت الشركة المبادئ التوجيهية الجديدة للصناعة الصادرة عن الاتحاد الدولي لخدمات الطيران IFSA ورابطة تموين شركات الطيران ACA. وتدعم هذه المبادئ صناعتي الطيران وتموين الطائرات في جميع أنحاء العالم، لأنها تتضمن إرشادات وإجراءات استجابة لجائحة «كوفيد-19».

وقال روبن باجيت، نائب رئيس أول دناتا للتموين: «صناعتنا آمنة بطبيعتها، وخاضعة للتنظيم على نطاق واسع ويجري تدقيقها بانتظام من قبل الصناعة وشركائنا. وتوفر مبادئ ACA /IFSA التوجيهية الجديدة درجات أعلى من الإرشادات، ومرجعية على مستوى الصناعة لتعزيز الإجراءات والعمليات الصارمة المتعلقة بكوفيد-19 التي ننفذها محلياً وعالمياً. والأهم من ذلك، أننا نوفر للمسافرين الثقة بأن منتجاتنا وخدماتنا يجري إعدادها بأقصى قدر من الاهتمام بالصحة والسلامة».

واُطلق دليل ACA /IFSA في أوائل فبراير/ شباط الجاري، وهو يوفر نهجاً قابلاً للتنفيذ، كما يسلط الضوء على الطرق التي يمكن من خلالها إعادة تصميم المرافق والعمليات الفردية بشكل أفضل لتلبية معايير الصحة والسلامة المحدثة. وعلى الرغم من أن «كوفيد-19» لا ينتقل عن طريق الأغذية، إلا أن الدليل يوفر أيضاً توجيهات لتقييم المخاطر والتخفيف من حدتها. وجرى تطوير الإرشادات من قبل ممثلين عن شركات التموين والناقلات الجوية والموردين ومستشاري الصناعة، ما يضمن اتباع نهج يناسب الصناعة عامة.

وتعزز الإرشادات إجراءات دناتا الصارمة للسلامة الخاصة بـ«كوفيد-19» التي تعتمدها الشركة منذ بدء انتشار الجائحة، والتي تشمل اختبارات على نطاق واسع لدرجة الحرارة والتباعد داخل المرافق وتقييد الوصول إليها وتشديد تدقيق الموردين.

وعلى الرغم من تأثيرات «كوفيد-19» السلبية الضخمة، إلا أن دناتا تتوقع أن تساهم الجائحة في ابتكارات في الصناعة على المدى الطويل، مع قيام الناقلات الجوية بإعادة النظر في منتجاتها وخدماتها، واعتماد الخدمات المبتكرة للطلب والتسليم مسبقاً، واستمرار نمو تجارة التجزئة على متن الطائرات.

وتخدم دناتا، إحدى أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم، أكثر من 300 ناقلة جوية. ويدير قسم التموين في الشركة فريق متخصص من العاملين الذين يقدمون خدمات ذات جودة عالية ومنتجات تجزئة على متن الطائرات وحلول الأطعمة والمشروبات من 65 منشأة، في 12 دولة.