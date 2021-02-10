شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» تجهز قرضاً بـ10 مليارات دولار لمشتري نشاط الأنابيب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت ثلاثة مصادر إن «أرامكو» السعودية تجهز حزمة تمويل تصل قيمتها إلى عشرة مليارات دولار قد تعرضها على مشتري وحدتها لأنشطة خطوط الأنابيب؛ إذ يسعى عملاق النفط لاستخلاص قيمة من أصوله في عصر تنخفض فيه أسعار الخام.

وتجري «أرامكو» محادثات مع بنوك لتقديم تمويل أساسي هو حزمة يقدمها البائع ويمكن للمشترين استخدامها لدعم الشراء.

وقالت المصادر التي تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها؛ لأن المحادثات خاصة، إن مستثمرين دوليين من بينهم بلاك روك، و«كيه. كيه.آر» وبروكفيلد آسيت مانجمنت، قد يستثمرون في نشاط خطوط الأنابيب، يُجرون أيضاً محادثات مع بنوك بشأن تمويل محتمل.

وقال مصدران إن القرض قد يصل إلى 10 مليارات دولار، ليغطي معظم قيمة الأصول. (رويترز)