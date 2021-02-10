شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج فصلية إيجابية لـ«العربية» تعدّل أداء العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت «العربية للطيران» أرباحاً صافية قدرها 20 مليون درهم خلال الربع الأخير من عام 2020، بانخفاض نسبته 90% من الفترة ذاتها خلال عام 2019.

وبلغت إيرادات الشركة 536 مليون درهم خلال الربع الأخير من 2020، بانخفاض 53% مقارنة بذات الفترة من العام السابق. وقدّمت «العربية للطيران» خدماتها لنحو 1.2 مليون مسافر خلال الربع الأخير انطلاقاً من مراكز عملياتها الخمسة.

وساهمت الإجراءات المبكرة التي طبقتها «العربية للطيران» لضبط الكلفة وضمان استمرارية أعمالها في تسجيل أرباح صافية خلال الربع الأخير بالرغم من تأثر أداء الشركة بالوباء الذي عصف بحركة السفر الجوي العالمية في منتصف شهر فبراير، وما زالت تداعياته مستمرة على قطاع الطيران.

وخلال السنة المالية 2020، نجحت العربية للطيران بتقليص الخسائر الصافية إلى 192 مليون درهم، وذلك بالرغم من الصعوبات التي واجهت قطاع الطيران نتيجة تفشي الوباء خلال العام. وسجلت «العربية للطيران» إيرادات قدرها 1.85 مليار درهم خلال عام 2020، وقدمت خدماتها لإجمالي 4.4 مليون مسافر من مراكز عملياتها الخمسة.

عبدالله آل ثاني

وفي معرض تعليقه على النتائج، قال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «يأتي نجاح «العربية للطيران» بتسجيل أرباح صافية خلال الربع الأخير، رغم تداعيات الوباء المتواصلة على القطاع لتأكيد قوة نموذج أعمال الشركة. ولا شك في أن الإجراءات المبكرة التي اتخذها فريق الإدارة لضبط الكلفة واستمرارية الأعمال واستئناف الرحلات تدريجياً إلى عدد محدود من الوجهات ساهمت في تسجيل أرباح خلال الربع الأخير إلى جانب الحد من الخسائر الصافية المتوقعة للسنة المالية الكاملة».

وأضاف آل ثاني: «شهد عام 2020 انطلاقة قوية ولكن تداعيات الوباء على قطاع الطيران العالمي تجلت بوضوح في إغلاق المطارات وفرض القيود الصارمة على السفر، وأجبرت شركات الطيران حول العالم على مواجهة تحديات لم تشهدها في تاريخ القطاع».

واختتم: «بالرغم من التحديات المتواصلة التي ما زالت تواجه قطاع الطيران في عام 2021، نحن على ثقة بالأسس المتينة التي يعتمد عليها القطاع وقدرته على مواصلة دوره الحيوي لدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي. وتواصل "العربية للطيران" تركيزها على اتخاذ المزيد من الإجراءات الإضافية التي من شأنها المساهمة في تحسين هيكلية الكلفة للمجموعة، ومتابعة استئناف عملياتها تدريجياً حيثما أمكن».

وشهد عام 2020 إطلاق «العربية أبوظبي» في أعقاب اتفاقية تعاون وقعتها «الاتحاد للطيران» و«العربية للطيران» لتأسيس أول شركة طيران منخفض الكلفة في العاصمة أبوظبي. وأقلعت أولى رحلات الشركة إلى الإسكندرية في شهر يوليو، وتبعها إطلاق ثمانيي وجهات إضافية من مطار أبوظبي الدولي.

وبينما أجبر الوباء العديد من المطارات على تعليق عملياتها وما زالت تداعياته متواصلة حتى اليوم، تمكنت «العربية للطيران» من إضافة 14 وجهة جديدة لشبكة وجهاتها العالمية في عام 2020 انطلاقاً من مراكز عملياتها في دولة الإمارات والمغرب ومصر. وأضافت الشركة رحلات مباشرة بين الشارقة وطشقند في شهر نوفمبر، وبدأت بتسيير رحلاتها من الدار البيضاء إلى رين وكلميم في شهر ديسمبر، كما أطلقت وجهتين جديدتين تربط الدار البيضاء وبناظور إلى ملقا. وأضافت «العربية للطيران» 9 وجهات جديدة من مطار أبوظبي الدولي من خلال تسيير رحلات مباشرة إلى الإسكندرية والقاهرة وسوهاج وكابول وشيتاغونغ ودكا والخرطوم ومسقط وصلالة.

وتسلمت «العربية للطيران» طائرتين من طراز إيرباص A321 neo-LR واختتمت العام بأسطول مؤلف من 57 طائرة إيرباص A320 و A321. واحتفلت أيضاً بمرور 17 عاماً على انطلاق عملياتها الناجحة، التي ساهمت في الارتقاء بمشهد السفر الجوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال الترحيب بالمسافر رقم 100 مليون منذ انطلاق الشركة.