شكرا لقرائتكم خبر عن 1,12 مليار دولار إيرادات «إن إم سي» في الإمارات وعمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «إن إم سي للرعاية الصحية»، في بيان نتائجها المالية والتشغيلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، إن جائحة «كوفيد ـ 19» أثرت في الشركة منذ أوائل آذار/مارس 2020. بينما شرعت «إن إم سي» في إعادة هيكلة شاملة لميزانيتها العمومية بعد اكتشاف عمليات احتيال كبيرة، وديون تتجاوز بكثير ما تم الإفصاح عنه سابقاً.

وقدمت «إن إم سي» طلباً إدارياً لسوق أبوظبي العالمي في 27 سبتمبر 2020 لحراسة قضائية من المحكمة ضد إجراءات الدائنين لتوفير الاستقرار اللازم لمعالجة التزاماتها، ما أدى إلى تعيين ريتشارد فليمنج وبن كيرنز مديرين شريكين.

الأداء التشغيلي

وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي تسبب بها «كوفيد ـ 19»، فإن إجمالي الإيرادات لأعمال «إن إم سي» في الإمارات وسلطنة عمان التي تبلغ 1.12 مليار دولار، تتقدم بنسبة 11% عن خطة العمل، مع ضوابط أكثر صرامة للتكلفة وتسريع مبادرات تحسين الأداء، مما أدى إلى تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك بلغت 87.6 مليون دولار؛ أي تقدم بنسبة 448% عن خطة العمل (وميزانيتها 16 مليون دولار).

وبعد بداية قوية للغاية للعام، تأثرت الإيرادات في الإمارات وسلطنة عمان بتفشي فيروس كورونا بين مارس ويوليو 2020، لكنها تعافت بقوة خلال النصف الثاني من العام لتقدم أداء كان متقدماً بشكل واضح عن خطة العمل.

وتم تحقيق أداء قوي بشكل ملحوظ مقارنة بالسنة المالية 2019 من قبل بروفيتا لخدمات الرعاية طويلة الأجل، وخدمات الرعاية المنزلية، ومن قبل خدمات الحقن المجهري. وحققت المستشفيات ووحدات التجميل إيرادات على نطاق واسع خلال عام 2019.

إعادة الهيكلة

وفي ما يتعلق بإعادة الهيكلة، أطلق المستشاران الماليان لشركة «إن إم سي»، «بيرلا واينبرج بارتنرز»، و«ريسونانس كابيتال»، مؤخراً عملية بيع لاستكشاف الاهتمام المحتمل في الأعمال الأساسية لشركة «إن إم سي» في الإمارات وسلطنة عمان. وسيتم تشغيل عملية البيع بالتوازي مع مناقشات إعادة الهيكلة الجارية مع مقرضي «إن إم سي». وبعد استلام العروض الإرشادية من مقدمي العطاءات المؤهلين، ستقوم «إن إم سي» مع أصحاب المصلحة الرئيسيين بتقييم تلك العطاءات، إلى جانب خطة إعادة التنظيم المقترحة.

تحديث الميزانية العمومية

واعتباراً من 31 ديسمبر 2020، كان لدى «إن إم سي» 78.9 مليون دولار من النقد المتاح في الصندوق، إلى جانب التسهيلات الائتمانية غير المسحوبة والبالغة 167.3 مليون دولار المتاحة في إطار تسهيل التمويل الإداري الخاص بها.

تحديث المبيعات

وفي 21 ديسمبر 2020، أعلنت مجموعة «إن إم سي» عن موافقتهما على بيع مجموعة «يوجين» لـ«فريزينيوس هيليوس» بقيمة إجمالية للمؤسسة تبلغ 430 مليون يورو (حوالي 525 مليون دولار)، ومن المتوقع أن يتم الإغلاق خلال النصف الأول من عام 2021 بعد الانتهاء من إيداعات المنافسة اللازمة. وسيؤدي هذا إلى تعزيز وضع السيولة لشركة «إن إم سي».

وقال مايكل ديفيس الرئيس التنفيذي: «لقد كان عاماً مليئاً بالتحديات لخدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، تمكنا في «إن إم سي» والشركات التابعة لنا من إثبات القيمة التي تجلبها منشآتنا إلى المجتمعات التي تخدمها في عام 2020، بينما كان أداؤنا المالي مقيداً بتأثيرات جائحة «كوفيد ـ 19» فنحن فخورون بالدور المركزي الذي لعبه أطباؤنا وموظفونا في دعم برنامج حكومة الإمارات لمكافحة الوباء. تجاوز أداؤنا في النصف الثاني من العام كل التوقعات، وهذا ما يظهر قوة وتنوع خدماتنا عبر التخصصات المتعددة.

لقد دخلنا عام 2021 بوضع مالي مستقر ومنصة تشغيل ستمكننا من تقديم القيمة الكاملة لجميع أصحاب المصلحة لدينا. وبالنظر إلى هذا الأداء والمرونة، تزداد ثقتنا بشأن أعمالنا وموقعنا التنافسي».

الأداء المستقبلي

ومن المتوقع أن يكون أداء مجموعة «إن إم سي» في عام 2021، من عمليات في دولة الإمارات وسلطنة عمان، بعد البيع المتوقع للأصول غير الأساسية في أوائل عام 2021. وتتوقع «إن إم سي» نمو إجمالي الإيرادات بنسبة 6% في عام 2021 للأعمال في الإمارات وسلطنة عمان، مع تقدير للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك للسنة المالية 2021، بمبلغ 163 مليون دولار (مقارنة بالسنة المالية 2020: 87.6 مليون دولار) مع استمرار تنفيذ مبادرات تحسين الأداء.

