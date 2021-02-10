العروبة المرعب يقلب موازين دوري الهواة

رأس الخيمة: علي البيتي

انتزع فريق الإمارات لقب بطل شتاء دوري الدرجة الأولى، بفوزه على مصفوت بهدفين لهدف، فيما حل العروبة وصيفاً بانتصاره على البطائح المتراجع، وحقق العربي مفاجأة من العيار الثقيل بتفوقه على دبا الفجيرة، مقدماً أجمل هدية لفرق المقدمة، فيما تابع الحمرية تقدمه، وتمسك الحصن بالأمل، وبالمقابل تلقى الذيد الخسارة التاسعة في الدوري، مسجلاً رقماً قياسياً في عدد الهزائم، وابتعد مسافي بدوره عن المقدمة.

وسجلت الفرق 14هدفاً في الجولة الأخيرة من الدور الأول، من بينها تسعة للاعبين البرازيليين، فيما رفعت البطاقة الصفراء 20 مرة.

أنهى الإمارات دور الذهاب في المركز الأول برصيد21 نقطة، ونجح في استعادة هيبته بعد جولات عرف فيها التعثر وتراجع النتائج، لكنه عاد في الوقت المناسب وكسب نقاطاً مهمة في آخر جولتين، خاصة نقاط مباراته مع مصفوت والتي كفلت له لقب بطل الشتاء، وهو وإن كان معنوياً، لكنه يعزز حظوظ الفريق في الصعود ويمنحه دفعة كبيرة للاستمرار في الطريق الصحيح، فيما كانت خسارة مصفوت التاسع بعشر نقاط متوقعه للفوارق بين الطرفين.

وبدوره، واصل العروبة سلسلة نتائجه الجيدة وأسقط البطائح بـ«ريمونتادا» مثيرة، فهو حول تأخره بهدفين إلى فوز برباعية، واكد نيته المنافسة بقوة على الصعود بوصوله إلى 20 نقطة، وقلب الفريق الموازيين وفرض نفسه بعد أن كان خارج الترشيحات وهو في المركز الثاني حالياً.

ومثلت خسارة البطائح ضربة قوية لأحلام الفريق في إنهاء الدور الأول في الصدارة، ويبدو أن البطائح لم يعرف كيف يتعامل مع ضغوط الصدارة والترشيحات، وهو فرط في فرصة مهمة بالبقاء في المركز الأول وتجمد رصيده في 19نقطة.

فخ الخسارة

ولم يكن دبا الفجيرة أفضل حالاً، فهو سقط في فخ الخسارة أيضاً أمام العربي بعد 4 انتصارات متوالية، وهي خسارة مؤثرة جداً وأبعدته عن الإمارات المتصدر بأربع نقاط وعن العروبة بثلاث نقاط والبطائح بنقطتين.

ومن جهته، حقق العربي فوزاً مفاجئاً رفع رصيده إلى 13 نقطة، وهو ترجمة للعمل والمجهود الذي بذل في الفريق منذ بداية الموسم.

وكسب الحمرية فريق الذيد محققاً نتيجة جيدة، وهو له 13 نقطة، لكنه مازال بحاجة إلى المزيد وإلى تعثر منافسيه المباشرين، بينما خسر الذيد للمرة التاسعة في الدوري مسجلاً رقماً قياسياً في عدد الهزائم في دور واحد، وبقي برصيد نقطة واحدة في المركز الأخير.

وأصر دبا الحصن بفوزه على مسافي على الاحتفاظ بآماله في المنافسة، فهو بقي على بعد 6 نقاط من المتصدر، فيما ابتعد مسافي بالخسارة من فرق المقدمة وبقي برصيد 12نقطة.

ترتيب الفرق



يتصدر فريق الإمارات برصيد 21 نقطة، يليه العروبة في المركز الثاني وله 20 نقطة، ثم البطائح وله 19نقطة، ودبا الفجيرة الرابع برصيد 17نقطة، والحمرية الخامس وله 16نقطة، والحصن السادس برصيد 15نقطة، والعربي السابع برصيد 13نقطة، ويأتي مسافي ثامناً وله 12نقطة، والتعاون تاسعاً وله 10 نقاط، ومصفوت العاشر وله 9 نقاط، والذيد الحادي عشر وله نقطة واحدة..

الجولة 12

تنطلق الجولة الثانية عشرة يوم الجمعة بإقامة ثلاث مباريات، فيلعب العروبة ودبا الفجيرة، والإمارات والذيد، والتعاون ومسافي، ويوم السبت يلعب دبا الحصن ومصفوت، والحمرية والبطائح.

ويتصدر النيجيري المقيم فيكتور نواريري قائمة الهدافين برصيد عشرة أهداف، وفي المركز الثاني يأتي ديغو لاعب الإمارات وله تسعة أهداف، ثم المربوعي اللاعب العماني المقيم في صفوف الحصن وله سبعة هداف، وجاسم النقبي لاعب البطائح وله سته أهداف.

صدارة طبيعية

من جهته، أكد عمار الدوخي لاعب الشعب السابق أن تصدر فريق الإمارات لدوري الدرجة الأولى طبيعي ومتوقع وذكر أن الفريق لولا إلغاء الموسم الماضي لكان من بين فرق المحترفين حالياً، وقال : منذ انطلاق الدوري رشحت الإمارات للصعود ومازلت عند كلامي وأتوقع أن ينال البطاقة الأولى فيما ستتنافس بقية الفرق على الثانية، واعتقد أن الإمارت يتفوق على بقية منافسيه بوجود ديجو الهداف المميز وهو أفضل أجنبي إلى جانب سيلفا الجناح الخطير والموهوب وهو سبب أساسي في نتائج الفريق، أضف إلى ذلك العماني خليل نصيب وحالياً البخيت وقبله تومي والفريق يملك خبرة كبيرة وحارس مرمى قوي وعناصر متمرسة وخيارات كثيرة ودكة بدلاء على أعلى مستوى وبصراحة الإمارات أفضل من كل منافسيه.

وتابع : لابد من الإشادة بفريق العروية الذي استغل حالة التذبذب وعدم الاستقرار في نتائج الفرق المرشحة للصعود وهو فريق متطور ولعل وجود هجوم قوي بقيادة فيكتور أفضل مقيم وروديجو كصانع ألعاب وفاتري ساخي يمنح الفريق الأفضلية على منافسيه، وهو يستحق لقب فريق الدور الأول.

ورأى أن نتائج الدور الأول أثبتت أن المنافسة ستكون مثيرة جداً على الصعود في الدور الثاني، وامتدح فريق العربي ونوه إلى التطور في مستوى التعاون ومسافي ومصفوت في الفترة الأخيرة، فيما أشار إلى نتائج الذيد وإخفاقه في تحقيق الفوز وقال : مايحدث في الذيد يحتاج إلى تفسير وصراحة.