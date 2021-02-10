شكرا لقرائتكم خبر عن كرة الصالات تهنئ الدرمكي بسلامته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

قدمت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات باقة ورود إلى عبدالله حسن الدرمكي أمين سر عام نادي اتحاد كلباء ومدير المنتخبات الوطنية السابق قبل مباراة اتحاد كلباء والنصر في الدوري بمناسبة عودته من رحلة العلاج الطويلة التي قضاها في الولايات المتحدة الأمريكية.

مثل اللجنة شهاب العوضي أمين السر العام وخميس الشامسي مشرف المنتخبات حيث قدما له باقة ورود وهدايا عينية بتوجيه من عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، كما قدم نادي النصر ممثلاً في منصور بوسمرة مشرف كرة الصالات في نادي النصر باقة ورود مماثلة .

وقال الدرمكي: شكري وتقديري لأسرة كرة الصالات ولنادي اتحاد كلباء إدارة ولاعبين ومدربين،حيث خفف تواصلهم معي عني الكثير من الآلام .