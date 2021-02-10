شكرا لقرائتكم خبر عن "الشارقة الرياضي" يشيد بمشاريع نادي الذيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشادت لجنة الإستثمار والتسويق الرياضي بمجلس الشارقة الرياضي بخطط ومشاريع ومبادرات نادي الذيد الثقافي الرياضي التسويقية والاستثمارية والدور الكبير الذي تقوم إدارة النادي لزيادة موارد الدخل وفتح آفاق استثمارية جديدة والمساهمة في تطوير العمل.

جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة مع النادي،بحضور عبدالله سلطان الدح عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي ورئيس لجنة الإستثمار والتسويق الرياضي، ومحمد سالم بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد ،وزكية سهيل المشرخ عضو لجنة الإستثمار والتسويق الرياضي بالمجلس ،والدكتور حمود خلف سالم العنزي المدير التنفيذي للنادي.

استعرض الإجتماع خطط ومبادرات النادي الإستثمارية وتبادل الآراء والإقتراحات التي تفتح آفاقا جديدة للعمل الإستثماري الذي ينعكس إيجاباً على النادي.

من جهته،شكر عبدالله سلطان الدح إدارة النادي على الاستضافة وأثنى على جهودهم المبذولة، وقال: أدهشنا العمل الكبير في الجانب الاستثماري بالنادي بشكل يدفعنا للإشادة به كونه يصب في صالح الأهداف العامة التي يرمي لها مجلس الادارة في المجلس وندعو الأندية الأخرى أن تحذو حذو نادي الذيد في هذا الجانب، والذي نتوقع له مستقبلًا استثماريًا كبيرًا خلال المرحلة القادمة ونحن بدورنا نساند كل الخطط والأفكار الاستثمارية المميزة والتي تشكل دفعة كبيرة للنادي من أجل ترجمة الطموحات التي يتطلع النادي لتحقيقها وهو مايسعد اللجنة ويشكل نجاحًا في هذا المجال بما يسهم في إحداث نقلة كبيرة تعود بالنفع على مسيرة النادي والتطور المستمر.

وبدوره،أثنى محمد سالم بن هويدن على اهتمام المجلس ومتابعة لجنة الإستثمار والتسويق الرياضي والتواصل الدائم للتعرف على مختلف مشاريعه سواءً الحالية أو المستقبلية.