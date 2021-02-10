شكرا لقرائتكم خبر عن «فريق الطوارئ» في الشارقة يعتمد إجراءات جديدة لدخول المتعاملين إلى مباني الشرطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد فريق الطوارئ ‏والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة عدداً من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي حددتها القيادة العامة لشرطة الشارقة لتحقيق سلامة الموظفين والمتعاملين معها. واعتمدت اللجنة إلزامية فحص مسحة الأنف «‏PCR»‏ المسبق لمتعامليها كافة للدخول إلى ‏المبنى الرئيسي للقيادة أو المباني التابعة لها المنتشرة في إمارة الشارقة، ويشمل ذلك جميع مراكز إسعاد المتعاملين وسيبدأ تطبيق هذه الإجراءات اعتباراً ‏من يوم غد ، ولن يتم السماح إلا بدخول المتعاملين ممن لديهم نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف «PCR»‏ بصلاحية لا تتجاوز 48 ساعة من تلقي النتيجة، ‏ويستثنى من ذلك الحاصلون على اللقاحات في برامج التطعيم الوطنية والمتطوعون في الدراسات السريرية للقاحات. ودعت شرطة الشارقة متعامليها‏ كافة إلى إنجاز معاملاتهم عبر تطبيقها الذكي «sharjah police» أو عبر خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» المتوفرة على تطبيق وزارة الداخلية «‏MOI UAE»، مؤكدة حرصها على تقديم خدمات ذكية ذات جودة عالية لمتعامليها تسهم في إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر وبطريقة مبتكرة دون الحاجة إلى ‏الحضور ‏الشخصي لمراكز تقديم الخدمة، ما يوفر جهداً ووقتاً‏ ويعزز من مؤشر الرضا والسعادة لديهم ويلتقي مع الإجراءات الاحترازية المعمول بها. (وام)