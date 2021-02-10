شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحافظ على مكاسبه بفضل تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتحافظ على مكاسبها لليوم الرابع على التوالي، بفضل تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية، بالإضافة إلى استمرار نشاط طلب مستثمري التجزئة.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,846.99$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,837.97$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,834.08$.

حقق المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.4% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى أسبوع عند 1,848.57$ للأونصة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء قرابة 0.3% ، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 90.25 نقطة ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وكما نعلم أن هبوط العملة الأمريكية يدعم ارتفاع أسعار الذهب كونها مقومة بالدولار الأمريكي ، وتنخفض تكلفتها بالنسبة لحائزي العملات الاخري.

تأتي خسائر العملة الأمريكية بفعل تباطؤ عمليات طلب الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على الأسواق ، مدفوعة بآمال التعافي الاقتصادي المتوقع من جائحة فيروس كورونا خلال العام الجاري ، بفضل التحفيز المالي والنقدي الهائل فى معظم أنحاء العالم ، خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وبخلاف الاستفادة من تراجع الدولار الأمريكي ،ارتفعت أسعار الذهب بفضل نشاط طلب مستثمرين التجزئة استغلالا للأسعار المنخفضة عند أدنى مستوى فى شهرين ، بالإضافة إلى الدعم المتوفر حول مستويات الحاجز النفسي عند 1,800$ للأونصة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 4.09 طن متري ، فى ثالث انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 1,148.34 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 12 حزيران/يونيو 2020.