شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل أعلى مستوى فى 13 شهرا بعد انخفاض المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم الثامن على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى 13 شهرا ، بعدما أظهرت بيانات أولية فى الولايات المتحدة ،انخفاض تجاوز التوقعات فى مخزونات الخام التجارية ، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.4% إلى مستوي 58.66$ الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 2020 ، من مستوى الافتتاح عند 58.41$، وسجل أدنى مستوي عند 58.13$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.4% إلى مستوي 61.46$ للبرميل الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 2020 ، من مستوى الافتتاح عند 61.20$ ، وسجل أدنى مستوي عند 60.90$.

عند تسوية الأمس ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.5% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8% ، فى سابع مكسب يومي على التوالي ،ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ حزيران/يونيو 2019.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 3.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 5 شباط/فبراير، فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي ، متجاوزا توقعات خبراء طاقة انخفاض بحوالي 2.7 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 479 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 3 نيسان/أبريل 2020 ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 0.9 مليون برميل.