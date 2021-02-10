شكرا لقرائتكم خبر عن الحكير تتكبد الخسائر خلال الربع الثالث من عامها المالي لزيادة المصروفات البيعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تحولها للخسارة خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 128.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 36.1 مليون ريال في الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 18 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 152.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وأرجعت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى ارتفاع المصروفات البيعية العمومية والإدارية إلى 116.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من السنة المالية 2021، بزيادة سنوية بمعدل 36.6%. وتأتي هذه الزيادة نتيجة تأثير انخفاض المصروفات البيعية العمومية والإدارية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وفي المُقابل، حققت الشركة إجمالي مبيعات بلغت 1.349 مليار ريال، مُقابل مبيعات بلغت 1.3 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2020، صافي خسائر بلغ 761.9 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 234.3 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة خلال الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، صافي خسائر بلغ 633.8 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 198.2 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2019.