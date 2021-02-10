شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أسمنت اليمامة ترتفع 42% خلال العام 2020 لزيادة كمية المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة أسمنت اليمامة، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 41.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 363.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 256.3 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 328.9 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 269.1 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع كمية المبيعات خلال العام 2020، مقارنةً مع العام 2019، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى خلال 2020 مقابل 2019.

وارتفعت المبيعات إلى 879.9 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 801.9 مليون ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 249.5 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 178.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.