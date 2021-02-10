شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 10-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بعض الميل الهابط الطفيف، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يساهم بدفع السعر لمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستويات 0.7760 ثم 0.7820 بشكل رئيسي، مع التذكير بأن الثبات فوق 0.7625 مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7680 والمقاومة 0.7820

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد