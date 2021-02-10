شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 10-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب فوق مقاومة القناة الهابطة، بينما لا يزال السعر عالقاً بين مستويات تأكيد الاتجاه التي تتمثل بالدعم 1830.00 والمقاومة 1844.00، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر تخطي أحد هذين المستويين لتحديد أهدافه التالية بشكل أدق.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1830.00 والمقاومة 1865.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي