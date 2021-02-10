شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 10-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بالارتفاع ليدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يصل إلى 1.3965، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة المقترحة يعتمد على الثبات فوق 1.3720.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3750 والمقاومة 1.3920

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد