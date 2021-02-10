شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 10-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار حول مستوى 1.2130 منذ الصباح، وطالما أن السعر فوق 1.2064، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن أهدافنا الرئيسية المنتظرة تبدأ عند 1.2171 وتمتد إلى 1.2300 بعد تخطي المستوى السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2065 والمقاومة 1.2220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد