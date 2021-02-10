الاقتصاد

سلطان: لدي حل لمشكلة البيوت الشعبية المكشوفة في خورفكان

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إن لديه حلاً لمشكلة البيوت الشعبية المكشوفة على المباني المرتفعة في خورفكان، مضيفاً: هذا الحل سأقدمه لدائرة الأشغال العامة بالإمارة لتقوم بزيارة البيوت المكشوفة.

وأضاف سموه: نحن سنضيف مباني ومرافق في البيت من مطابخ ومخازن وجدار على جهة المبنى المتطاول في البنيان ونرفع دوراً آخر بالتالي يصبح غير مكشوف عليهم، متابعاً: يجب علينا أن نستر على هذه البيوت الشعبية والستر مهم .. ولن نقوم بهدم هذه المباني المتطاولة ولكن ما قامت به غير صائب.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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