شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان: لدي حل لمشكلة البيوت الشعبية المكشوفة في خورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إن لديه حلاً لمشكلة البيوت الشعبية المكشوفة على المباني المرتفعة في خورفكان، مضيفاً: هذا الحل سأقدمه لدائرة الأشغال العامة بالإمارة لتقوم بزيارة البيوت المكشوفة.

وأضاف سموه: نحن سنضيف مباني ومرافق في البيت من مطابخ ومخازن وجدار على جهة المبنى المتطاول في البنيان ونرفع دوراً آخر بالتالي يصبح غير مكشوف عليهم، متابعاً: يجب علينا أن نستر على هذه البيوت الشعبية والستر مهم .. ولن نقوم بهدم هذه المباني المتطاولة ولكن ما قامت به غير صائب.