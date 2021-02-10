ديوكوفيتش وثيم إلى الدور الثالث في «ملبورن بارك»

ملبورن - رويترز

واجهت سمعة نوفاك ديوكوفيتش باعتباره «اللاعب الذي لا يقهر» في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس تهديداً أمام فرنسيس تيافو في ملعب رود ليفر، لكن البطل الصربي صمد في التحدي وفاز بصعوبة 6-3 و6-7 و7-6 و6-3 ليتأهل للدور الثالث الأربعاء.

وعادة لا يتعرض ديوكوفيتش، الفائز بآخر لقبين في أستراليا، لاختبارات صعبة في الأدوار المبكرة بالبطولات الأربع الكبرى، لكنه خاض مهمة شاقة أمام الأمريكي تيافو الذي أحيا ذكريات تأهله لدور الثمانية في 2019.

وقال ديوكوفيتش في الملعب بنبرة خافتة بعد «المعركة»: «مباراة شاقة جداً»، وأضاف أن «الظروف الجوية صعبة أيضاً، والطقس مشمس ودافئ جداً. أود تهنئة فرنسيس مجدداً على القتال الرائع، وقد كانت مباراة مذهلة».

وتابع: «إذا كان يمكنني الاختيار، فإنني أود خوض هذا النوع من المباريات في الأسبوع الأول للبطولات».

وكان تيافو نداً للمصنف الأول لكنه انهار وسط طقس حار بعد التعادل 3-3 في المجموعة الأخيرة وعبر عن إحباطه لمخالفة زمن الإرسال.

وارتكب تيافو مخالفة بسبب ألفاظ غير لائقة قبل أن يتسبب بخطأ مزدوج في نقطة حسم اللقاء، وتأهل ديوكوفيتش لمواجهة الفائز من مباراة الأمريكيين تيلور فريتز وريلي أوبيلكا.

ولم يخسر ديوكوفيتش في ملبورن بارك منذ هزيمته تحت تأثير الإصابة في الدور الرابع أمام الكوري الجنوبي تشونج هيون في 2018.

وواصل ديوكوفيتش الطامح لتمديد رقمه القياسي بالفوز باللقب التاسع في ملبورن بارك ورقم 18 في مسيرته بالبطولات الأربع الكبرى، وقال: «عندما تفوز كثيراً في ملعب معين تشعر براحة وثقة أكبر. أشعر بأنني في غرفة معيشتي هنا وأجلس على أريكة».

وفي البطولة ذاتها، مدد النمساوي دومينيك ثيم بطل أمريكا المفتوحة مسيرته في ملبورن بعدما احتاج إلى 93 دقيقة للفوز على دومينيك كوبفر 6-4 و6-0 و6-2 ليحجز مكانه في الدور الثالث الأربعاء.

وكافح اللاعب النمساوي المصنف الثالث للتفوق في المجموعة الأولى، لكنه تحكم في اللقاء بشكل كامل بعد ذلك أمام منافسه الألماني الذي بدا أنه يعاني وسط أجواء حارة في ملعب مارجريت كورت.

وخسر ثيم أمام نوفاك ديوكوفيتش في النهائي في ملبورن العام الماضي، وربما يرغب في ادخار طاقته في الأدوار الأولى هذا الأسبوع لتهديد عرش الصربي ديوكوفيتش، وتحقيق لقبه الثاني في البط