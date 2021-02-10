شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة طيبة من لامبارد لتياجو سيلفا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة ضمياء فالح

كشف النجم البرازيلي تياجو سيلفا ظهير تشيلسي المنضم للفريق في الصيف قادماً من نادي باريس سان جيرمان عن تقديم مدربه السابق فرانك لامبارد مبادرة طيبة ومفاجأة لطيفة له،وكانت المفاجأة عبارة عن «صورة تجمعنا وأنا كابتن للبرازيل وهو كابتن لإنجلترا في 2013، كانت مفاجأة لطيفة، لقد فهم بالضبط ما أحتاج إليه في هذه المرحلة من مسيرتي ربما لأنه سار في الطريق نفسه عندما كان في سن 36 وانتقل من تشيلسي إلى مانشستر سيتي.. لم أفكر مرتين بعد سماع أن تشيلسي مهتم بخدماتي ليس فقط بسبب تاريخه بل لأن ويليان وديفيد لويز لعبا هناك وأثنيا على النادي»

وتابع سيلفا حديثه وقال:« اتصلت بي المديرة مارينا جرانوفسكايا بعد موافقتي ثم مررت الهاتف للامبارد وتمت المحادثة بوجود مترجم لأن إنجليزيتي لا تزال بسيطة ولكنته صعبت الفهم علي أكثر».

ويروي سيلفا تفاصيل اليوم الأول مع اسطورة البلوز ويقول:«لامبارد وقع على العلة من اليوم الأول، قال لي: تياجو لا حاجة بك للقلق بسبب سنك، أنا لا أقلق من هذه الناحية إطلاقا، سأعتمد عليك تماما وأريد أن انصت لما تريد أنت قوله، شعرت بسعادة كبيرة لأنني أدركت أن جميع من في النادي من أعلاه لأدناه راغب في وجودي ومهمتي الآن هي أن أكون على قدر توقعات الجميع».