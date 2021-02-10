شكرا لقرائتكم خبر عن حبيب يدعم بوارييه ويغازل كرة القدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة ضمياء فالح

قال بطل الفنون القتالية الداغستاني حبيب نورمحمدوف (32 عاماً) الذي يحمل حزام الوزن الخفيف بعد 29 نزالاً بلا هزيمة:«أعتقد أن بوارييه يستحق الحزام».

وكان الأمريكي دستن بوارييه قد فاز على الإيرلندي كونور ماكجريجور الشهر الماضي في جزيرة النزال في العاصمة أبو ظبي،ومازح رئيس الفنون القتالية دانا وايت حبيب مقترحاً عليه منازلة الفائز منهما، وقال له حبيب حينها إنهما «ليسا من مستواه»،وعلق حبيب مؤخراً بقوله:«لا أدعي أن بوارييه وماكجريجور خيبا ظني، هما لم يظهرا قوى خارقة للعادة وأنا واجهت بوارييه ولم أر فيه شيئاً مميزاً والشيء نفسه مع كونور،هذا رأيي الشخصي لكنني أعتقد أن بوارييه يستحق أن يكون بطل الوزن الخفيف بعد مواجهته جيم ميلر و إيدي ألفاريز وأنتوني بيتيس وماكس هولواي وكلهم من طراز رفيع ويمكنهم أن يدخلوا صالة مشاهير الفنون القتالية المختلطة».

وزار حبيب ملعب سبارتاك موسكو مؤخراً ووصف كرة القدم بأنها «ملكة الرياضة» وأضاف:«نادي سبارتاك كبير لكن محلياً وحلمي اللعب في ريال مدريد. كانت أول مباراة شاهدتها كاملة مباراة الريال واليوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا 1998، سجل مياتوفيتش هدفاً من تسلل لكن في النهاية فزنا،وتحدثت مع الجميع عن حلمي باللعب رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفرين ومالك سان جيرمان وحتى كريستيانو رونالدو».