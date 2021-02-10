شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 3 سنوات مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليوسع مكاسبه لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاث سنوات ، مع استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية ،بالإضافة إلى انحسار احتمالات خفض الفائدة البريطانية إلى المنطقة السلبية عقب الاجتماع الأخير للبنك المركزي البريطاني.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى 1.3835$ الأعلى منذ نيسان/أبريل 2018 ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3816 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.3802$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعا قرابة 0.6% مقابل الدولار ، فى رابع مكاسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية خلال عام 2021.

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.1% ، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 90.32 نقطة ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا التراجع فى ظل تباطؤ عمليات طلب الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على الأسواق ، مدفوعة بآمال التعافي الاقتصادي المتوقع من جائحة فيروس كورونا خلال العام الجاري ، بفضل التحفيز المالي والنقدي الهائل فى معظم أنحاء العالم ، خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية.

قال بنك بريطانيا المركزي الأسبوع الماضي إن البنوك البريطانية ستحتاج ستة أشهر على الأقل للاستعداد للتحول إلى أسعار الفائدة السلبية ، الأمر الذي قلص احتمالات خفض الفائدة البريطانية لدون مستويات الصفر فى المستقبل القريب.