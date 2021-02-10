الجدعان: وضعنا المالي أقوى مما يعتقده الناس..

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فيما يستعد البنك المركزي السعودي (ساما) لأهم تغييراته منذ عقود مع دخول قانون جديد حيز التنفيذ الشهر الحالي، أكد وزير المالية محمد الجدعان أن التغييرات تهدف إلى تحديث التشريع وفق المعايير الدولية ومنح البنك استقلالية أكبر، مبيناً أن بعض مسؤوليات البنك مثل إصدار تراخيص مصرفية كانت تتم عبر وزارة المالية. ونقلت صحيفة «الفايننشال تايمز» البريطانية عن الجدعان قوله إن التحديثات لن تؤثر على المسؤوليات الرئيسية للبنك، بما في ذلك الاحتفاظ باحتياطيات كافية لحماية ربط الريال بالدولار والاستقرار المالي، فضلاً عن تنظيم ودعم القطاع المالي.

وأوضح الجدعان، الذي يتمتع بعضوية في مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أن التحويل من احتياطات «ساما» لصندوق الاستثمارات العامة لن يكون «عادة»، مشدداً على أن الصندوق لديه تمويل كافٍ في الوقت الحالي وسيحصل على تمويل إضافي من عمليات خصخصة قادمة وأي عمليات طرح مستقبلية لأسهم أرامكو. ووصف الجدعان صندوق الاستثمارات العامة (PIF) بأنه «مدير الأصول للحكومة»، قائلاً: «إذا كنت بحاجة إلى المزيد من العائدات فأنت بحاجة إلى مزيد من المخاطر لكن يجب أن تكون المخاطرة محسوبة».