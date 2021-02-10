انخفاض معدل التضخم الشهري لشهر يناير 2021

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ ( 110.2) نقطة لشهر يناير 2021، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره (-0.4%) عن شهر ديسمبر 2020.

وأشارت صحيفة "اليوم السابع" إلى أن أهم أسباب هذا الانخفاض ترجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-20.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-0.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (-0.6%) ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.6%)، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (5.4%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.2%)، مجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة (0.3%).

وقالت الصحيفة إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل (4.8%) لشهر يناير 2021 مقابل (6.8%) لنفس الشهـر من العام السابق.