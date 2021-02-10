الاقتصاد

انخفاض معدل التضخم الشهري لشهر يناير 2021

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الشارقة - اميمة ياسر -     

ذكرت وسائل إعلامية أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ ( 110.2) نقطة لشهر يناير 2021، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره (-0.4%) عن شهر ديسمبر 2020.

وأشارت صحيفة "اليوم السابع" إلى أن أهم أسباب هذا الانخفاض ترجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-20.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-0.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (-0.6%) ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.6%)، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (5.4%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.2%)، مجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة (0.3%).

وقالت الصحيفة إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل (4.8%) لشهر يناير 2021 مقابل (6.8%) لنفس الشهـر من العام السابق.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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