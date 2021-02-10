شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأربعاء.. واليورو يسجل 18.90 جنيه بـ"البنك الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 10-2-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الدولار استقرارا فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر اليورو لـ 18.90 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.80 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع، وهذة الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى اليوم.

وعاود الجنيه الإسترليني بلوغ أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 1.3827 دولار قبل أن يتداول مرتفعا 0.1% عند 1.3818 دولار.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 18.90 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.80 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 21.54 جنيه للشراء، 21.72 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.44 جنيه للشراء، 21.65 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 48.81 جنيه للشراء، و51.95 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 48.81 جنيه للشراء، و51.90 جنيه للبيع.