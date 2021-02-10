شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تستقر عند 805 جنيهات للجرام وتوقعات بتغيرات فى الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء، استقرار ملحوظ عند 805 جنيها للجرام، وذلك مع استمرار تذبذب سعر أونصة الذهب على المستوى العالمى، طوال التعاملات مساء أمس وحتى الآن.

ويتحرك سعر الذهب عالميا في حدود 1837 إلى 1844 دولار، صعودا وهبوطا بصورة مستمرة، مع استمرار المضاربة على الذهب، في وقت تشهد فيه أسعار الدولار تغيرات عدة وهو ما يؤثر على تداول الذهب.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 سجل 920 جنيها.

عيار 21 سجل 805 جنيهات.

عيار 18 سجل 690 جنيها.

الجنيه الذهب 6440 جنيها.

أونصة الذهب 1845 دولار.

وكان سعر الذهب سجل أمس ارتفاع في حدود 8 جنيهات تقريبا، نتيجة عودة المعدن الأصفر للصعود مجددا في البورصات العالمية، لكن السعر تراجع مساءا إلى 802 جنيها للجرام، ثم تحرك صعودا إلى 805 جنيها ليستقر عند هذا الحد.

سعر الذهب في مصر قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، استجابة للتغيرات التي يشهدها سعر الأونصة على المستوى العالمى، وهنا قد نشهد بعض الفروق الطفيفة في الأسعار بسوق الصاغة.

وتشير التوقعات إلى تغيرات عدة فى أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع المضاربة على المعدن الأصفر فى البورصات العالمية، وكذلك حدوث ضغط على سعر الدولار، واقرار خطة التحفيز الأمريكية.