شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة دبى بالمستهل.. و"أرامكس" تحقق أعلى إيرادات فى تاريخها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.11% رابحاً 2.94 نقطة ليصل إلى مستوى 2650.10 نقطة، وبلغ حجم التداول 59.4 مليون سهم محققة ما قيمته 51.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 679 صفقة لعدد 31 سهماً، وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.47%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.46%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.25%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 4.66%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 2.09%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.92%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.56%.

وقفز 11سهماً ببورصة دبي، بمستهل جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.08%، ثم سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 3.42%، وتراجع 14 سهماً على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 4.93%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 4.87%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 4.8 مليون ورقة بقيمة 18.5 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.78%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أرامكس، نتائجها المالية للربع الرابع والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وحققت الشركة نمو إيرادات خلال الربع الرابع من العام 2020 بنسبة 13% لتصل إلى 1.598 مليار درهم إماراتي مقارنةً مع 1.418 مليون درهم إماراتي خلال الربع الرابع من عام 2019، وهذه النتائج أعلى نمو في الإيرادات تسجله الشركة خلال الربع الرابع، في حين أن الربع الأخير من العام عادةً ما يتسم بتزايد نشاط التسوق بين المستهلكين، فإن تنامي توجه المزيد منهم نحو التجارة الإلكترونية لشراء السلع والهدايا بسبب قيود السفر وغيرها من الإجراءات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، وساهم في دعم نمو إيرادات أرامكس خلال فترة الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2020.

أما بالنسبة للنتائج المالية كاملة، ارتفعت إيرادات أرامكس بنسبة 9% مقارنة مع السنة المالية 2019 لتصل إلى 5.510 مليار درهم إماراتي، وهي أعلى إيرادات تسجلها الشركة، ويعزي ذلك إلى تأثير جائحة فيروس كورونا على نمو أنشطة التجارية الإلكترونية.

وفي سياق آخر قررت إدارة بورصة دبي، إيقاف التداول على أسهم بنك المشرق – MASQ بدءا من الساعة 11:00 صباحاً لتزامنه مع موعد اجتماع مجلس الإدارة اليوم الأربعاء، ولحين الإفصاح عن النتائج.