شكرا لقرائتكم خبر عن 35 مليون جنيه صادرات مصر من الكهرباء فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 35 مليون و840 ألف جنيه "2 مليون و240 ألف دولار" فى شهر نوفمبر الماضى – 16 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه -، مقابل 845 ألف دولار فقط في شهر نوفمبر عام 2019، بزيادة بلغت نحو مليون و395 ألف دولار.

وجاءت الصادرات المصرية من الكهرباء ضمن أهم بنود الصادرات المصرية خلال شهر نوفمبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية نحو 2 مليار و201 مليون و421 ألف دولار في نوفمبر الماضي، وشملت القائمة صادرات الوقود وبلغت قيمتها 384 مليون و75 ألف دولار نوفمبر الماضي.

وضمت القائمة أيضا صادرات مصر من القطن الخام وبلغت قيمتها 21 مليون و547 ألف دولار، ثم صادرات المواد الخام وبلغت قيمتها 166 مليون و95 ألف دولار، إلى جانب الصادرات من السلع نصف المصنعة 485 مليون و25 ألف دولار، وأخيرا الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع وبلغت قيمتها مليار و142 مليون و439 ألف دولار.

وتراجعت قيـمة العجز فى الميزان التجارى لتصل إلى 3.3 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قبل يومين، مقابل 3.4 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت نحو 4.7٪، حيث انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 11.2%، وبلغـت 2.2 مليار دولار نوفمبر الماضى، مقابل 2.5 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، كما تراجعت الواردات بنسبة 7.4%، وبلغت 5.5 مليار دولار خـلال شهر نوفمبر الماضى، مقابل 5.9 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.