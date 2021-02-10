شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب تعلن ميكنة إخطار الممول وتقديم الطعون بدءا من 30 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طلعت عبدالسلام، مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن مصلحة الضرائب بدأت منذ 2018 خطة للميكنة والتحول الرقمي داخل مصلحة الضرائب تماشيا مع رؤية مصر 2030، التى تستهدف ميكنة كل الإقرارات الضريبية.

وأوضح خلال لقاء ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن ميكنة الإقرارات الضريبية بمعنى تحويل الإقرارات من ورقية إلى إقرارات تقدم بشكل إلكتروني، مشيرا إلى أنه تم ميكنة كل الإقرارات الضريبية خلال العام الجاري فأصبحت كل الإقرارات الضريبية حاليا داخل مصلحة الضرائب إلكترونية.

ولفت إلى أن مصلحة الضرائب بدأت منظومة الإجراءات المميكنة الجديدة، موضحا أن الهدف منها ميكنة 16 عملية ضريبية مقسمين إلى أجزاء متعلقة بالممول وأجزاء متعلقة بمصلحة الضرائب، ويتم تنفيذها من خلال 64 إجراء.

وأضاف مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، أن الجزء المتعلق بالممول يبدأ بتقديم طلب تسجيل إلكتروني يفتح من خلاله ملف عبر المنظومة الجديدة وتكون الإقرارات الضريبية والمدفوعات وغيرها من خلال ذات المنظومة.

وتابع أن المنظومة الجديدة تُطبق على مرحلتين بدأت المرحلة الأولى يناير الماضي والمرحلة الثانية ستطبق 30 يونيو المقبل، لافتا إلى أنه بدءا من 30 يونيو سيتم ميكنة الفحص داخل المصلحة، بالإضافة إلى المراجعة وعمليات إخطار الممول وتقديم الطعون.

وأكد أن المنظومة الجديدة ستحقق مزايا كثيرة، أبرزها أن بيانات الممولين لدى مصلحة الضرائب ستكون آمنة لأن الممول سيكون هو مصدر البيان من خلال تسجيله في المنظومة.