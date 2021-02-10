شكرا لقرائتكم خبر عن "كوفبك" الكويتية تحقق كشفا مهما للغاز فى ماليزيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة الكویتیة للاستكشافات البترولیة الخارجیة "كوفبك" الیوم الأربعاء أن شركتها التابعة "كوفبك مالیزیا" حققت أكبر إنجاز استكشافي للغاز في تاریخ الشركة.

وقالت "كوفبك" في بیان لوكالة الأنباء الكویتیة إن الاكتشاف تم تأكیده عبر البئر التقییمیة الثانیة (1RDR2-Lebah Lang( في عقد مشاركة الإنتاج في قطاع (410B-SK (بمالیزیا.

وبینت أنها شرعت بحفر البئر الثانیة بعد النتائج الإیجابیة التي حققها البئر التقییمیة الأولى (1RDR2-Lebah Lang (في عام 2019 بقطاع (410B-SK (الذي یبعد نحو 90 كیلومترا عن ساحل سیراواك في مالیزیا.

وذكرت كوفبك أنها تمتلك حصة عاملة تبلغ 5ر42 في المئة من القطاع بالمشاركة مع شركة (بتروناس شاریجالي) التي تمتلك 15 في المئة والمشغل (بي.تي.تي.إي.بي. إتش.كي.أو) المحدودة التي تمتلك 5ر42 في المئة.

وأضافت أنه بعد الانتهاء من حفر البئر التقییمیة الثانیة بعمق 4320 مترا تبین أن كثافة التكوینات المنتجة للغاز تبلغ أكثر من 600 متر وتمخضت نتائج اختبار إمكانیات البئر عن إنتاج مستقر بمعدل 50 ملیون قدم مكعبة في الیوم.

وذكرت أن النتائج أكدت وجود كمیات وفیرة من الغاز قدرت بأكثر من ضعف التقدیرات الأولیة لعام 2019 مما سیتطلب الإسراع في خطة تطویر المشروع.