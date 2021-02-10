شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية.. و"الحكير" تتحول للخسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.64% رابحاً 56.90 نقطة ليصل إلى مستوى 8949.82 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.13% خاسراً 34 نقطة ليصل إلى مستوى 25325.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 69.7 مليون سهم بقيمة 3.2 مليار ريال.

صعد 14 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.46%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.55%، يليه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.80%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.31%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.29%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.26%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.24%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.22%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.21%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.09%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.43%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.40%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.21%.

وقفز 74 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.80%، ثم سهم "زجاج" بنسبة 9.78%، ثم سهم "الأصيل" بنسبة 5.57%، فيما تراجع 99 سهماً على رأسها سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 3.23%، ثم سهم "أسيج" بنسبة 3.12%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 2.82%، فيما تصدر سهم "أنعام القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 345.2 مليون ريال سعودي.

في سياق متصل أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 9 أشهر، وحققت الشركة إيرادات بلغت 3.1 مليار ريال سعودي مقابل 4.3 مليار ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة انخفاض 27.168%، وتحولت الشركة للخسائر وبلغت 747.3 مليون ريال سعودي مقابل 193.6 مليون ريال سعودي.