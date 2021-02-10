شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الأربعاء 10-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدولار اليوم الأربعاء 10-2-2021 ما بين الاستقرار والانخفاض أمام الجنيه المصرى، في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، حيث سجل استقر بالبنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 15.61جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، فى حين سجل انخفاضا فى سعر بنك عودة ليسجل 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى بـ 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وبلغ الدولار أدنى مستوى في أسبوعين اليوم الأربعاء، إذ انحسر الطلب على الأصول الآمنة، فيما يتطلع المستثمرون إلى تعاف متوقع من جائحة كوفيد-19 هذا العام مدفوع بتحفيز مالي ونقدي كبير.



وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك عودة

15.61 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.62 جنيه.

15.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.72 جنيه.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.