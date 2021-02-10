شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. تترواح بين 24-28 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-2-2021 استقرارا فى الأسواق وفقا للأسعار المعلنة من شعبة الدواجن.

وقال محمد الفيومي تاجر دواجن وعضو الشعبة، إن أسعار الدواجن فى المزرعة سجلت 21 - 22 جنيها للكيلو، موضحا أن السعر للمستهلك يتراوح بين 24-28 جنيها للكيلو.

وأضاف الفيومي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الدواجن البلدى تتراوح بين 29-30 جنيها للكيلو في المزرعة، ويصل سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو، وتتراوح أسعار الدواجن المجمدة مستقرة بين 30- 33 جنيها للدجاجة وزن 1كجم.

بينما سجلت أسعار البيض الأبيض المزارع الكرتونة في المزرعة 27 جنيها، ويصل السعر للمستهلك 30 - 35 جنيها، واستقرت أسعار البيض البلدى في المزرعة عند 33 جنيها ويصل السعر للمستهلك 37-40 جنيها.