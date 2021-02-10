شكرا لقرائتكم خبر عن 9 قطاعات تهبط بمؤشرات بورصة الكويت بالمستهل على رأسها التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.20% خاسراً 11.20 نقطة ليصل إلى مستوى 5704.92 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.20% خاسراً 12.39 نقطة ليصل إلى مستوى 62227.72 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18% خاسراً 8.51 نقطة ليصل إلى مستوى 4675.95 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.14% خاسراً 6.78 نقطة ليصل إلى مستوى 4842.12 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 222.5 مليون سهم بقيمة 20 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5859 صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.61%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.20%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.88%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.38%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.19%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.18%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.45%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.33%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.25%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.03%.

في سياق متصل أعلنت بورصة الكويت بأن يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير الجاري، هو آخر موعد لسداد رسم الاشتراك السنوي في بورصة الكويت عن عام 2021، وفي حال التأخر عن سداد قيمة الاشتراك السنوي في الموعد المحدد سوف تطبق الإجراءات المنصوص عليها في كتاب قواعد البورصة، وكذلك القرار رقم (19) لسنة 2019.

في السياق ذاته أعلنت بورصة الكويت، وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقاً لما يلي: -

أولاً: شركات لم تقدم بيانات 31-3-2020، 30-6-2020 و 30-9-2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

ثانياً: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019، 31-1-2020، 30-4-2020 و31-7-2020:

شركة ايفكت العقارية.

ثالثاً: شركات لم تقدم بيانات 30-9-2020:

شركة المال للاستثمار.

شركة ريم العقارية.

رابعاً: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

خامساً: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

سادساً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

سابعاً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

ثامناً: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.

شركة أجوان الخليج العقارية.

شركة أبيار للتطوير العقاري.

شركة صكوك القابضة.

شركة المال للاستثمار.