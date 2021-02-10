شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. عمليات حقل الخفجي في الطريق لزيادة الإنتاج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أفاد المدير التنفيذي لعمليات حقل الخفجي المشتركة، عبدالله العتيبي، إلى أن عمليات الحقل تسعى خلال العام الحالي لعملية إنتاج آمنة وسلسة وناجحة، وزيادة الإنتاج تدريجياً لتعظيم إيرادات الحقل.

وبيّن العتيبي أن أكبر التحديات التي واجهت استئناف العمليات التشغيلية في الحقل المشترك بين الكويت والسعودية، تمثل في تسبّب جائحة كورونا بإغلاق الحدود السعودية - الكويتية بعد أسبوعين من إعادة تشغيل الحقل، الأمر الذي أدى إلى منع الموظفين والمقاولين في الكويت من المجيء إلى الخفجي، وانخفاض القوى البشرية العاملة بمقدار النصف تقريباً، بحسب صحيفة الراي.

وأوضح أنه بدعم حكومتي البلدين، تم الحصول على تصاريح حدودية خاصة للسماح لموظفي العمليات المشتركة ومقاوليها الأساسيين بالتنقل عبر حدود الدولتين، إضافة إلى زيادة ساعات العمل بنظام النوبات لتعويض النقص في القوى العاملة.

وأشار العتيبي إلى أن الاستمرار في تشغيل مرافق الإنتاج بأعلى مستويات الأمان مع الامتثال الكامل للوائح البيئية كان في صدارة أولويات عمليات الخفجي بعد استئناف الإنتاج، لافتاً إلى تقديم أكثر من 3 آلاف دورة تدريبية لموظفي العمليات، تشمل موضوعات تقنية إلى جانب موضوعات السلامة والصحة.

يشار إلى أن خالد الفاضل، وزير النفط والكهرباء والماء الكويتى، أعلن في منتصف فبراير الماضي بدء عملية الضخ التجريبى للنفط فى حقلى (الوفرة) و(الخفجى)، مع ارتفاع تدريجى لها حتى الوصول إلى مستوياتها الطبيعية.

وقال إن حجم الإنتاج المشترك في المنطقة المقسومة سيصل قبل نهاية العام إلى ما يقارب 550 ألف برميل يوميا، مبينا أن حجم إنتاج (الوفرة) يصل لـ140 ألف برميل يوميا، وبلغ حجم الإنتاج في (الخفجي) 250 ألف برميل يوميا تمثل حصة الكويت.

وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزير بن سلمان، قد توقع بداية شهر ديسمبر الماضي أن يتم استئناف الإنتاج بحقول النفط المشتركة مع الكويت "قريباً جداً".

وكانت هناك توقعات بأن تتفق السعودية والكويت منذ ديسمبر 2016 على استئناف إنتاج الخام من الحقول النفطية المشتركة في المنطقة المحايدة على الحدود بينهما.

وجرى إغلاق حقل الخفجي في أكتوبر 2014 لأسباب بيئية بينما أغلق حقل الوفرة منذ مايو 2015 لعقبات تشغيلية.

وكان حقل الخفجي ينتج 280-300 ألف برميل يوميا من النفط الخام حتى تم إغلاقه.

وتدير الحقل شركة عمليات الخفجي وهي مشروع مشترك بين نفط الخليج الكويتية وأرامكو لأعمال الخليج وهي إحدى وحدات أرامكو السعودية الحكومية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الوفرة نحو 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل وتديره شيفرون الأمريكية النفطية الكبرى نيابة عن الحكومة السعودية.

ومؤخرا، أعلن وزیر النفط ووزیر الكھرباء والماء محمد الفارس اكتشاف حقلین نفطیین جدیدین لشركة نفط الكویت في الطبقات الجوراسیة في مناطق مختلفة من البلاد، بطاقة إنتاجية تتجاوز 3 آلاف برميل يوميا، إضافة إلى اكتشاف امتداد الجزء الشمالي من حقل برقان الكبیر في إطار عملیات تطویر الحقل.