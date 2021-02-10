شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت.. تأجيل إدراج «"الضمان الصحي" حتى تسلُّم أول مستشفياتها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرر تأجيل إدراج شركة مستشفيات الضمان الصحي في بورصة الكويت للأوراق المالية، إلى حين تسلُّم واحد على الأقل من المستشفيات.

وسيظل التأجيل ساريا حتى الوصول إلى مرحلة التشغيل الفعلي للمنظومة الصحية؛ بغية ضمان استمرارية الشركة وتحقيق إيرادات للمساهمين والمستثمرين، بحسب صحيفة "الجريدة".

وتقدمت "ضمان" رسمياً إلى هيئة أسواق المال بطلب تأجيل إدراجها في بورصة الكويت للأوراق المالية، بعد انقضاء مدة العامين التي حددها قانون الشركات المساهمة.

ويعود ذلك لأسباب تتعلق باستكمال بعض المتطلبات الإدارية والقانونية، والانتقال إلى مرحلة تحقيق الإيرادات، من خلال فتح المراكز الصحية للوافدين، وبدء تحقيق الإيرادات التشغيلية التي تمكنها من تحقيق متطلباتها.

ووافقت هيئة أسواق المال، على الطلب المقدم من شركة "ضمان"، متوقعة أن يتم إرجاء الأمر فترة قد تمتد إلى نهاية عام 2021.

وتم تشكيل لجنة معنية بالعمل على ملف الإدراج والتنسيق مع هيئة أسواق المال، بشأن عملية استيفاء الشروط اللازمة نحو إدراج أسهمها في بورصة الكويت.

وكان من المقرر أن يتم طرح 50% من أسهم شركة مستشفيات الضمان الصحي الكويتية في اكتتاب عام للمواطنين أواخر عام 2021.

وبدأت الشركة في وقت سابق فعليا التنسيق مع هيئة أسواق المال، بشأن عملية استيفاء الشروط اللازمة نحو إدراج أسهمها في بورصة الكويت وسط توقعات بالانتهاء من مرحلة الاستيفاء خلال العام الجاري.

وعلى صعيد الطروحات والخطط لهذا الشأن، كانت هيئة أسواق المال رفعت في مطلع أكتوبر الماضي إلى وزير التجارة والصناعة دراسة تتضمن إدراج الشركات النفطية في بورصة الكويت للأوراق المالية عبر آلية خاصة، يمكن من خلالها الاستفادة من قوتها وإدراجها في سوق الأسهم.

وشروط الإدراج في بورصة الكويت للأوراق المالية تتطلب حدًا أدنى من قاعدة المساهمين، ويجب العمل على استيفائه لضمان تحقيق الهدف المنشود من عملية الإدراج، لاسيما أن كيانات هذه الشركات قوية، وستساهم في الارتقاء بسوق الأوراق المالية.

وكان سهم "شمال الزور" قد تم التداول عليه في السوق الأول ببورصة الكويت المالية، يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2020، تحت رمز التداول "شمال الزور" على أنظمة عرض الأسعار والتداول في السوق.

وأشارت "البورصة" في بيان سابق على موقعها الإلكتروني، إلى أنه بحسب أغراض وأنشطة الشركة والضوابط المتبعة فيها، تم تصنيف "شمال الزور" في "قطاع المنافع".

واعتمدت الجهات الرقابية مشروع ربط الموافقة على الاكتتابات العامة برؤوس أموال الشركات المساهمة وإدراجها في بورصة الكويت، خلال فترة تتراوح بين 3 و5 أيام عمل من إقفال الاكتتاب بالانتهاء من تخصيص الأسهم للمساهمين أو المشاركين في العملية.