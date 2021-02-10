شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار عند أدنى مستوى في أسبوعين.. قفزة لـ«بيتكوين» و«إيثيريوم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ الدولار أدنى مستوى في أسبوعين الأربعاء إذ انحسر الطلب على الأصول الآمنة، فيما يتطلع المستثمرون إلى تعاف متوقع من جائحة كوفيد-19 هذا العام مدفوع بتحفيز مالي ونقدي كبير.

واستقرت بيتكوين عند نحو 46,500 دولار بعد أن بلغت مستوى مرتفعا جديدا عند 48,216 دولارا أثناء الليل.

وبلغت العملة الافتراضية المنافسة الإيثريوم، التي عادة ما تتحرك بالتزامن مع بيتكوين، مستوى قياسيا عند 1826 دولارا قبل أن تتداول مرتفعة 1.1 بالمئة إلى 1791 دولارا.

وقال مايكل مكارثي كبير الإستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس في سيدني في إشارة إلى ضعف الدولار «الآفاق الاقتصادية للعام، وفقا لإجماع السوق، تبدو إيجابية. المعنويات والمراكز هما المحركان الرئيسيان للسوق في الوقت الحاضر».

ونزل الدولار الذي عادة ما يُنظر إليه كملاذ آمن مقابل العملات المناظرة الرئيسية إذ تلقى الإقبال على المخاطرة الدعم من تفاؤل حيال دعم مالي ونقدي وأرباح قوية للشركات واللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ونزل مؤشر الدولار إلى المستوى المنخفض 90.378 الأربعاء للمرة الأولى هذا الشهر وبلغ في أحدث تداولات 90.398 وبصدد تكبد خسائر للجلسة الثالثة.

واستقر الدولار تقريبا عند 104.58 ين بعد أن نزل إلى المستوى المنخفض البالغ 104.5 للمرة الأولى هذا الشهر في الجلسة السابقة.

وارتفع اليورو إلى 1.2126 دولار معززا مكاسبه لليوم الثالث.

وعاود الجنيه الإسترليني بلوغ أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 1.3827 دولار قبل أن يتداول مرتفعا 0.1 بالمئة عند 1.3818 دولار.