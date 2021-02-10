شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «تويوتا»الفصلية تقفز 50% إلى 8 مليارات دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة تويوتا، الأربعاء، إن صافي أرباحها ارتفع بنسبة 50% في الربع الثالث ما دفعها لرفع توقعاتها للعام المالي بأكمله مع تعافي صناعة السيارات العالمية تدريجياً من جائحة فيروس كورونا.

وقالت أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم إنها حققت 838.7 مليار ين (8 مليارات دولار) في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، مقارنة بـ 559.3 مليار ين قبل عام، وعدلت الشركة توقعات العام بأكمله بالارتفاع للربع الثاني على التوالي.

وبلغت تقديرات صافي الربح 1.9 تريليون ين للسنة المالية حتى مارس، مقارنة بتقديراتها السابقة البالغة 1.42 تريليون ين.

يُنظر إلى المبيعات الآن عند 26.5 تريليون ين، مقارنة بـ 26.0 تريليون ين توقعات سابقة.

وتفوقت الشركة العام الماضي على شركة فولكسفاجن كأكبر صانع سيارات في العالم للمرة الأولى في خمس سنوات.

ورفعت توقعات مبيعاتها العالمية إلى 9.73 مليون وحدة للسنة المالية.

وارتفعت أسهم تويوتا، التي حلقت بأكثر من 35% منذ منتصف مارس من العام الماضي، بنسبة 2.12% الأربعاء إلى 8164 يناً في تعاملات بعد الظهر حيث رحب المستثمرون بالنتائج إلى حد كبير.

واستعادت تويوتا لقب صانع السيارات الأكثر مبيعا في العالم العام الماضي، حيث باعت 9.53 مليون سيارة حول العالم، متجاوزة 9.3 مليون التي باعتها منافستها الألمانية فولكسفاجن.

وكانت شركة هوندا قالت الثلاثاء إن صافي أرباحها زاد بأكثر من الضعف في الربع الثالث ووصل إلى 284.1 مليار ين (2.7 مليار دولار)، بارتفاع قوي من 116.4 مليار ين في الفترة نفسها من العام السابق. (أ.ف.ب)