شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب تراجع معدل التضخم لشهر يناير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 110.2 نقطة لشهر يناير 2021، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره -0.4% عن شهر ديسمبر 2020.

وعزا تقرير جهاز الإحصاء، أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة -20.4%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة -0.1%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة -0.6% ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة -0.6%، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 5.4%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.2%، ومجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة 0.3%.

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 4.8% لشهر يناير 2021 مقابل 6.8% لنفس الشهـر من العام السابق.

أولاً: التغير الشهرى (شهر يناير 2021 مقارنة بشهر ديسمبر 2020):

قال جهاز الإحصاء، أن قسم الطعام والمشروبات سجل انخفاضاُ قدره -1.3% وتأتى التغييرات نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة -20.4% بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة -40.3%، حيث انخفضت أسعار الطماطم بنسبة -55.2%، كما انخفضت أسعار مجموعة الدرنيات بنسبة -19.4%، بسبب انخفاض أسعار البطاطس بنسبة -19.9%، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 5.4%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة 17.3%، حيث ارتفعت أسعار الليمون بنسبة 117.6%، كما ارتفعت أسعار مجموعة العنبيات بنسبة 6.2% بسبب ارتفاع أسعار الرومان بنسبة 21% والعنب بنسبة 8.2%، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الطيور بنسبة 10.3%، حيث ارتفعت أسعار الدجاج الأبيض بنسبة 13.4%، وارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6% بسبب ارتفاع أسعار البيض بنسبة 2.3%.

وارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.6%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السمن الصناعي بنسبة 2.2% ومجموعة الزيوت الصالحة للأكل بنسبة 0.3%، وارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة دقيق القمح بنسبة 2.5%، وارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 0.3%.

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 0.2%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة 0.3%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الاخرى بنسبة 0.2%، وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 0.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.6% ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.4%، وسجل قسم النقل والمواصلات انخفاضاً قدره -0.4% بسبب انخفاض أسعار مجموعة خدمات نقل الركاب جواً بنسبة -8.8%، وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره 0.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.4%.

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره 0.2%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 0.8% ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 0.2%،

ثانياً: التغير السنوي شهر يناير 2021 مقارنة بشهر يناير 2020:

وأوضح بيان جهاز الإحصاء، أن قسم الطعام والمشروبات سجل انخفاضاً قدره -0.2%، وتأتى التغييرات نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة -13.8% بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدرنيات بنسبة -44.4%، حيث انخفضت أسعار البطاطس بنسبة -45.0%، كما انخفضت أسعار الخضروات الدائمة بنسبة -29.1% بسبب انخفاض أسعار الطماطم بنسبة -26.6%، أيضاً انخفضت أسعار مجموعة الخضروات ذات الأوراق الملفوفة بنسبة -17.4% بسبب انخفاض أسعار الكرنب بنسبة -17.4%.

وانخفضت أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة -1.3% بسبب انخفاض أسعار مجموعة الملح والتوابل بنسبة -2.8%، وانخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -0.8% بسبب انخفاض أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة -1.1%، وانخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة -0.6% بسبب انخفاض أسعار البيض بنسبة -6.3%، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 12.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة 22.3%، ومجموعة التفاح بنسبة 16.5% ومجموعة الموز بنسبة 15.2%.

وارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخبز بنسبة 11% ومجموعة المكرونة بنسبة 4.4%، وارتفعت أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 2.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه الغازية بنسبة 4.3%، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.6% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة 11.3% ومجموعة لحوم طازجة أخرى بنسبة 4.6%، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الطيور بنسبة -3.6%، وارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 1.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السمن الصناعي بنسبة 3% ومجموعة الزيوت الصالحة للأكل بنسبة 0.7%.

وارتفعت أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.8%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة منتجات الحلويات بنسبة 3.9%،و سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 10.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 10.7%، وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره 1.9%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 5.7%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.5%، وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 4.9%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 11.7%، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 4.2%، ومجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة 2.2% ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 1.8%.

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره 2.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 3.4%، وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 5.5%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 8.4%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 6.9%، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 4%، وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 3.8%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 6.8%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 3.1%، ومجموعة شراء المركبات بنسبة 0.8%.

وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره 2%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 2.2%، وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره 6.3%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 6.9% ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 6.9%، وسجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره 29.7%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 56.5%، ومجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 20.1% ومجموعة التعليم العالي بنسبة 13.2%.

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره 5%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 14.6%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 4.9%، وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره 9.5%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة 33.9%، ومجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 4.7%.