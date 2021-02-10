الاقتصاد

انخفاض معدل التضخم الشهري (-0.4%) لشهر يناير 2021

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القاهرة - سامية سيد - بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية ( 110.2) نقطة لشهر يناير 2021، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره (-0.4%) عن شهر ديسمبر 2020.

وترجع أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-20.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-0.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (-0.6%) ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.6%)، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (5.4%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.2%)، مجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة (0.3%).

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (4.8%) لشهر يناير 2021 مقابل (6.8%) لنفس الشهـر من العام السابق.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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