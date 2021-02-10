شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم.. البورى يتراوح بين 38 – 50 جنيها للكليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة شهدت اليوم الأربعاء 10-2-2021 استقرارا لجميع الأصناف.

وسجلت أسعار السمك البورى 1 ليتراوح بين 42-50 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2" لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، وسعر البربون "1" لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون "2" 25-35 جنيها للكيلو، و سعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو ، واستقر سعر البلطى الأسوانى بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 110جنيها للكيلو،واستقرت أسعار البلطى المزارع "1" بين 18-22 جنيها للكيلو، وأسعار البلطى المزارع 2، بين 16-18 جنيها للكيلو

وتراوحت أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس "1" 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وتراوحت أسعار المكرونة السويسى بين 60 -70جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30 جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها، وسجل سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار السبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا 30 – 130جنيها للكيلو، وأسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى "1" 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.

وكان الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أكد أن الدولة المصرية مهتمة بتطوير البحيرات والدولة تسعى للحصول على أعلى عائد منها، لتوفير الإنتاج السمكى، حيث أن الإنتاج السمكى تنظر إليه الدولة بأهمية كبرى، حيث تم تطوير بحيرات قارون والبرلص وغيرهما.

وأضاف: "يتم الآن الاهتمام ببحيرة البردويل التى تعتبر من أنقى البحيرات وموقعها استراتيجى هام وتحتوى على أنواع سمك متعددة، وقابلة للتصدير، وهى من الأماكن التى تشهد أسماكها طلب عالمى كبير".

وقال: "تنتج أنواع مختلفة من الأسماك مثل السمك البورى الذى عليه طلب خارجى كبير، وهذ التنوع السمكى يجعل أن هناك نسب تصدير مرتفعة للغاية، معظم سكان بحيرة البردويل يمتهنون الصيد، وتطويرها سيوف فرص عمل رائعة هناك".