شكرا لقرائتكم خبر عن "إيضاحات جديدة من "الأهلي" و"سامبا المالية" بشأن الاندماج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نشر البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، إيضاحات للمساهمين بشأن الاندماج بينهم، كل على حدة.

وأعلن البنك الأهلي التجاري، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، عن نشر تعميم المساهمين المعد من البنك الأهلي والموجه لمساهميه وفقاً لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة بشأن زيادة رأسمال البنك الأهلي لغرض دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي مقابل إصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا في البنك الأهلي وفقاً لنظام الشركات وأحكامه الفرعية من لائحة الاندماج والاستحواذ.

ويتضمن بيان البنك الأهلي، تفاصيل عن صفقة الاندماج وأحكامها وشروطها وجميع المسائل المتصلة بها بما في ذلك الأطراف ذوي العلاقة وإجراءات إتمام صفقة الاندماج والمخاطر المرتبطة بها.

وقام البنك الأهلي بإصدار مستند العرض الموجه إلى مساهمي مجموعة سامبا بشأن العرض المقدم لمساهمي مجموعة سامبا لغرض دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي مقابل إصدار أسهم جديدة لهم في البنك الأهلي.

ومن جانبها، أعلنت مجموعة سامبا المالية، في بيان لـ"تداول"، نشر تعميم مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية الخاص بصفقة الاندماج والمعد وفقاً لمتطلبات لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

ويتضمن ذلك رأي مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية بشأن العرض المقدم لمساهمي مجموعة سامبا المالية لغرض دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري وخطط البنك الأهلي التجاري الخاصة بمجموعة سامبا المالية وموظفيها.

وتضمن التعميم، الاستشارة المستقلة المقدمة إلى مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية من قبل شركة مورغان ستانلي السعودية والتي تم تعيينها كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة الاندماج.

يشار إلى أن مساهمي البنك الأهلي التجاري، ومجموعة سامبا المالية، سيصوتون على اتفاقية الاندماج بينهم، كلاً على حدة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، مطلع مارس 2021.

أظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي التجاري، المُعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 0.3% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقه صافي أرباح بلغ 11.41 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 11.44 مليار ريال في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.