شكرا لقرائتكم خبر عن زاد للاستشارات: فرص نمو أرباح السعودي الفرنسي ستكون أكبر في الفترة المقبلة بعد تجاوزه الأسوأ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، إن المخصصات أثرت بشكل واضح على نتائج البنك السعودي الفرنسي.

وأوضح أن مخصصات عدم انتظام سداد القروض عادة تزيد في الربع الأخير من العام، وهذا لم يحصل بالنسبة للسعودي الفرنسي بمقارنة مخصصاته في الربع الثالث 2020 في إشارة إيجابية ربما قد تفيد أن البنك ربما تجاوز الأسوأ فيما يتصل بالمخصصات، بحسب موقع قناة العربية.

وبين الرقيب عن توقعات بإنهاء البنك المركزي السعودي دعمه لقروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع نهاية الربع الأول 2021، وهنا يجب النظر إلى تأثير ذلك على القطاع المصرفي.

وتوقع أن يكون البنك السعودي الفرنسي قد وضع هذا في الحسبان نهاية برنامج الدعم، وأن يكون قد جنب مخصصات استباقية، قبل انتهاء برنامج الدفعات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن فرص نمو الأرباح سوف تكون أكبر في المرحلة المقبلة، في حال صدقت هذه التوقعات.

ويوم الاثنين الماضي، أظهرت البيانات المالية للبنك السعودي الفرنسي، تراجعاً في الأرباح بنسبة 50.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.