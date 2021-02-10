شكرا لقرائتكم خبر عن مقياس: زين السعودية الأولى في توفير خدمات الجيل الخامس بالمملكة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، ارتفاع نسبة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2020 ووصولها إلى 7 مدن ومحافظات إضافية؛ مقارنةً بالربع الثالث من العام نفسه، ليصل إجمالي المدن والمحافظات المشمولة بتغطية الجيل الخامس إلى 51 مدينة ومحافظة في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت الهيئة في تقريرها الربعي "مقياس" لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة عن تصدر شركة زين لقائمة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة.

وأوضح التقرير أن شركة زين قامت بنشر خدمات الجيل الخامس في 44 مدينة ومحافظة، جاءت بعدها شركة الاتصالات السعودية بـ 22 مدينة ومحافظة، وأخيرًا شركة موبايلي بعد قيامها بنشر خدمات الجيل الخامس في 21 مدينة ومحافظة.

ورصد التقرير، تسجيل سرعات التحميل للجيل الخامس المتنقل في المملكة لمتوسط سرعة يصل إلى 315.55 ميجابت في الثانية، وتسجيل شركة الاتصالات السعودية STC لأعلى متوسط سرعة تحميل للإنترنت المتنقل لخدمة الجيل الخامس بسرعة تصل إلى 342.35 ميجابت في الثانية.

وجاء في المركزين الثاني والثالث على التوالي شركة زين بمتوسط سرعة 338.12، وشركة موبايلي بمتوسط سرعة تحميل تصل إلى 220.86 ميجابت في الثانية.

وكشف التقرير أيضا، عن تصدر شركة زين لأداء مقدمي خدمات الاتصالات في نشر خدمات الجيل الخامس في جميع مناطق المملكة، عدا منطقة مكة المكرمة التي سجلت فيها شركة موبايلي أفضل أداء في نشر خدمات الجيل الخامس خلال الربع الأخير من عام 2020.

ويأتي تقرير "مقياس" في إطار عمل "هيئة الاتصالات" على تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين؛ عبر رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

ومؤخرا، أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية، عن نتائج منافسة تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) والتي أسفرت عن فوز كل من شركة الاتصالات المتكاملة المحدودة، واتحاد ثروات التقنية بالمنافسة.