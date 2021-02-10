شكرا لقرائتكم خبر عن سعر القهوة يستسلم لثبات المقاومة– تحليل – 10-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر القهوة بتشكيل تذبذبات سلبية نظرا لثباته السلبي المتكرر دون المقاومة الرئيسية والممتدة نحو 129.50 لنلاحظ هبوطه حاليا نحو 122.55, نتوقع استئناف السعر للمحاولات السلبية خلال الفترة القريبة ليستهدف بذلك محور المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 119.00 ومن ثم ليبدأ بتجديد المحاولات الصاعدة ليكرر الضغط على المقاومة بهدف إيجاد منفذ لينتقل من خلاله للمسار الصاعد بتداولات الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 124.50 و 119.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط