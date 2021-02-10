شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يبدأ بإيجابية جديدة- تحليل - 10-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بتجميعه للعزم الإيجابي نتيجة لاندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 ولنلاحظ من الرسم المرفق ابتعاده عن الدعم المحوري الممتد نحو 126.40 وتسجيله لمستوى 126.80.

ما سبق, وباستمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية, فإن ذلك يؤكد استسلامه لسيطرة الميل الصاعد ولنبقى بانتظار تسجيله قريبا لأهداف إضافية قد تبدأ من 127.40 و 127.70 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 126.50 و 127.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد