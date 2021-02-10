شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين بانتظار تحقيق الاختراق-تحليل - 10-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

لا جديد لدى سعر الزوج حتى هذه اللحظة نظرا لتذبذبه دون الحاجز المستقر عند 144.75 والذي يعيق بدوره محاولات استئناف الهجوم الصاعد والمتوقع سابقا, ما سبق قد يجبر السعر على تشكيل ارتداد تصحيح مؤقت ليختبر بذلك مستوى 143.20 وصولا للدعم المحوري المتمثل حاليا بمستوى 142.55

مما سبق, سنتخذ الميل الهابط بشرط ثبات الحاجز المذكور سابقا, لكن تحقيقه للاختراق سيلغي مباشرة النظرة السلبية المؤقتة وليمكنه ذلك من تجديد المحاولات الصاعدة ليستهدف بذلك مستوى 145.40 و 146.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 144.75 و 143.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت