شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكتسي باللون الأخضر– تحليل - 10-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر البلاتين على ثباته الإيجابي فوق مستوى 1160.00 ليشكل ذلك دعم إضافي أمام التداولات الحالية وليعزز بذلك الاستمرارية الإيجابية المقترحة سابقا, لذلك سنبقى بانتظار ملامسته السعر قريبا للمقاومة الممتدة نحو 1240.00 وبتجاوزها قد تمتد التداولات نحو 1275.00 ليشكل ذلك حاجز قوي ليعيق الاستمرارية الإيجابية خلال الفترة الحالية.

تكمن مخاطرة تغيير الاتجاه الصاعد بمحاولة تسلل السعر دون مستوى 1110.00 لما له أثر بتوفير ضغوط سلبية قد تدفع به لتشكيل ارتداد تصحيحي هابط وليزيد ذلك من فرص اختباره لدعم القناة الصاعدة المتمركز حاليا قرب 975.00.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1165.00 و 1240.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد