شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستمر بتسجيل الأهداف– تحليل -10-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النحاس باختراق الحاجز المستقر عند 3.7050 ليتمركز مجددا ضمن محاور القناة الصاعدة مسجلا بذلك أهداف جديدة بملامسته لمستوى 3.7700, كذلك تذبذب مؤشر ستوكاستيك المستمر ضمن مستوى تشبع الشراء, سيزيد من فرص استئناف السعر للهجوم الصاعد لنتوقع وصوله نحو القمة التاريخية المستقرة عند 3.8320 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو الحاجز النفسي المتمركز عند 4.000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.7100 و 3.8320

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد