شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحقق الهدف – تحليل - 10-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الفرنك بتحقيق هدفنا المنتظر عند 0.8923 ويضغط عليه ليتحرك دونه الآن، مما يدعم فرص امتداد الموجة الهابطة ويمهّد الطريق أمام التوجه نحو 0.8860 كهدف سلبي تالي.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الثبات دون 0.8975 مهم لمواصلة الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8860 والمقاومة 0.8960

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط